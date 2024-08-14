Умерла заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская

13 августа скончалась заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Ей было 64 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Советская легкоатлетка ушла из жизни после продолжительной болезни.

Спортсменка начала свою карьеру в легкой атлетике в 1973 году. Она занималась бегом на средних дистанциях. В 1983 году она стала чемпионкой СССР в беге на 800 м. В том же году Подъяловская выиграла золотую медаль на летней Универсиаде в Эдмонтоне.

В 1984 году легкоатлетка установила мировой рекорд в эстафете 4×800 метров (7:50.17), который действует и сейчас.

В последние годы жизни Подъяловская работала тренером в международной частной спортивной школе и занималась подготовкой любителей-бегунов.