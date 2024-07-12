Уловки продавцов: что делать, если магазин не возвращает деньги за брак
Кандидат юридических наук, председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, на какие уловки идут продавцы, чтобы не возвращать деньги за товар, и что делать потребителям в таких ситуациях. К примеру, продавец имеет право на отказ в гарантийном возврате обуви, если сможет доказать, что дефект возник в результате действий покупателя, сообщает Общественное Телевидение России.
Если обувь была испорчена из-за ненадлежащего ухода, отказ оправдан. Однако для установления этой связи может потребоваться экспертиза, оплачиваемая продавцом.
«Простых слов, что так надо или не надо было делать, недостаточно. Продавец должен провести проверку качества и мотивировать свои слова заключением», — сказал эксперт.
Не возвращать деньги при наличии в чеке других товаров — не вполне законно, считает кандидат наук. Продавцы могут заявить, что вернуть можно либо все товары, либо ни одного. В таком случае клиентам советуют написать претензию. В случае отказа удовлетворить ее можно обращаться в суд.
Использование бонусной карты друга или родственника во время покупки товаров — распространенная практика для большинства покупателей. Однако возможен отказ в возврате продукции, приобретенной с помощью такой карты, особенно если в чеке или системе указано чужое имя. В таких случаях можно попробовать договориться о возврате товара с лицом, которое его купило. Если речь идет о карте лояльности, а не банковской, то такой отказ может быть признан незаконным, заявил Павлов.
Потребители также могут вернуть товары, приобретенные по акции ровно так же, как и обычные, если сохранены их товарный вид, ярлыки, а сама продукция не использовалась.
В магазине могут сказать, что телефоны, ноутбуки, телевизоры и другие электронные устройства считаются невозвратными из-за того, что это технически сложные изделия. Это утверждение имеет основания, однако существует исключение: приобретенные через интернет гаджеты могут быть возвращены в течение семи дней после их получения, заключил Павлов.