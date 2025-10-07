сегодня в 04:22

Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что такоей боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE.

Энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. Паек состоит из гороховой каши с копченой свининой, ржаного хлеба, рисовой каши быстрого приготовления, плитки шоколада. Также в меню входит миндаль, изюм, соевый соус, черный чай и кофе.

Ранее в силовых структурах РФ рассказали, что младший командный состав украинской армии в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать, это происходит из-за некомпетентности старших командиров.

