Украинцы продают сухпайки из военной помощи Латвии
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такоей боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE.
Энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. Паек состоит из гороховой каши с копченой свининой, ржаного хлеба, рисовой каши быстрого приготовления, плитки шоколада. Также в меню входит миндаль, изюм, соевый соус, черный чай и кофе.
Ранее в силовых структурах РФ рассказали, что младший командный состав украинской армии в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать, это происходит из-за некомпетентности старших командиров.
