Директор одной из коммерческих школ Украины Владимир Страшко рассказал, что все больше родителей стремятся вывезти своих детей за пределы страны, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что раньше это относилось в основном к мальчикам, которые учились в 10 и 11 классах. Однако теперь родители всех детей, несмотря на возраст и пол, намереваются перейти на дистанционное образование.

По словам Страшко, дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что президент Украины приходит в бешенство из-за массового отъезда украинцев новые регионы РФ. По его словам, граждане Украины массово переезжают в новые регионы России.