Украинцам посоветовали греться с помощью вибраторов при отключении отопления

сегодня в 21:05

Невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павлецкая посоветовала соотечественникам греться с помощью вибраторов во время отключения отопления в домах, сообщает издание «Страна.ua» .

«Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — сказала владелица секс-шопа.

Павлецкая добавила, что в ее магазине украинцы смогут найти устройства для взрослых, которые нагреваются до 38 градусов.

Ранее стало известно, что на Украине мошенники используют энергокризис для новых схем обмана. На Украине действует режим чрезвычайной ситуации, во всех регионах ежедневно происходят многочасовые веерные отключения электричества.

