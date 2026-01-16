На Украине мошенники используют энергокризис для новых схем обмана

По словам главы правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов, жителям страны начали массово поступать сообщения якобы от имени банка и энергетических компаний с предложениями получить «компенсацию за перебои с электроснабжением».

Наумов предупредил, что это обман, и призвал граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные, поскольку «мошенники пользуются условиями постоянных вызовов».

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации, во всех регионах ежедневно происходят многочасовые веерные отключения электричества. Эта ситуация парализует нормальную жизнь: супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, школы либо продлевают каникулы, либо переходят на дистанционное обучение. Особенно тяжелое положение сохраняется в Киеве.

