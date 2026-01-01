Украинца задержали в аэропорту Варшавы с глушителем радиочастот
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
Гражданина Украины Илью С. задержали в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена с глушителем радиочастот. В отношении 23-летнего парня возбудили уголовное дело, сообщает издание Rzeczpospolita.
Инцидент произошел 26 декабря. Сотрудники службы безопасности заметили подозрительного парня в кафе в зоне ожидания аэропорта. Молодой человек просидел около 6 часов за столом с ноутбуком, кофе и закусками.
В ходе обысков у украинца обнаружили устройство для радиопомех, которое работает в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. По мнению варшавской прокуратуры, Илья предпринял попытку использовать оборудование для авиационной связи и авиационной радиолокации.
При этом задержанный не смог объяснить, с какой целью находился в воздушной гавани и зачем ему глушитель радиочастот. Парень постоянно путался в показаниях, представляясь то военнослужащим, то бизнесменом.
В отношении Ильи С. возбудили уголовное дело о попытке совершить действия, угрожающие безопасности воздушного движения. Фигуранту предъявили обвинение, а затем арестовали на 30 дней.
