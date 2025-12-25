Посла Польши в Париже задержали из-за поддельного диплома MBA

Высокопоставленный польский дипломат, посол во Франции Ян Росцишевский, был задержан правоохранительными органами своей страны в рамках масштабного антикоррупционного расследования, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как сообщает издание Goniec, задержание связано с подозрением в получении и использовании фиктивного диплома магистра делового администрирования (MBA).

Расследование сфокусировано на деятельности частного университета Collegium Humanum (ранее известного как WSM). По данным следствия, это учебное заведение организовало схему, в рамках которой дипломы MBA выдавались без фактического прохождения обучения. Эти документы, в свою очередь, использовались как «пропуск» для назначения на высокие должности в наблюдательные советы государственных компаний, где наличие подобной степени было формальным требованием.

Помимо посла, были задержаны и другие фигуранты, в том числе бывший депутат от партии «Право и справедливость» Макс К., которого считают ключевым организатором схемы, и банкир Павел П. Бывшему ректору университета уже предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и подлоге.

Глава польского МИД Радослав Сикорский уже отстранил Яна Росцишевского от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Сам дипломат свою вину отрицает, заявив, что никогда не учился в указанном университете.

