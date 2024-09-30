Украинца Пермякова признали виновным в теракте и других преступлениях

СК: украинца Пермякова посадили на пожизненное за теракт в отношении Прилепина

Украинский гражданин Александр Пермяков признан виновным в совершении теракта и других преступлениях. Суд постановил отправить его в колонию особого режима на пожизненное заключение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пермякова обучали диверсионной деятельности на Украине. После прохождения «курсов», преступник приехал в РФ по украинскому паспорту. От СБУ он получил задание — устроить покушение на писателя Захара Прилепина.

На протяжении определенного периода Пермяков следил за своей «целью». Он запоминал маршруты, по которым ездит писатель.

Подельники предоставили Пермякову поддельные документы, выданные на имя гражданина Казахстана. По этим бумагам преступник должен был уехать из РФ после покушения.

Куратор передал Пермякову адрес тайника, где хранилось оружие. Из полученных в нем материалов преступник сделал два СВУ, которые взрываются на расстоянии от объекта.

Самодельные бомбы Пермяков разместил на дороге в населенном пункте Пионерский Нижегородской области. По этому маршруту обычно ездил Прилепин.

6 мая 2023 года писатель ехал по той части дороги, где были установлены СВУ. В этот момент Пермяков взорвал бомбы. По итогам теракта Прилепин был сильно ранен, а мужчина, охранявший его, убит.

Пермяков признался в совершенном преступлении. Суд также счел достаточными доказательства вины для вынесения приговора. В результате Пермяков отправлен в исправительную колонию особого режима на пожизненное.

Ранее сообщалось, что сын Прилепина Илья перед терактом случайно рассказал агенту СБУ о том, где будет находиться отец. Представитель украинских спецслужб создал фейковый аккаунт в соцсетях и уловками выудил эту информацию.