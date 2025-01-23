Украинскую журналистку Соколовскую заочно осудили в Москве на 7,5 лет

Московский суд вынес обвинительный приговор по делу украинской журналистки Янины Соколовской о распространении фейков про ВС РФ. Ее заочно приговорили к тюремному сроку на 7 лет и 6 месяцев, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По данным следствия, Соколовская весной 2022 года в соцсетях распространила заведомо ложную информацию о российской армии и специальной военной операции. Канал журналистки был открытым, поэтому фейковый пост могло увидеть неограниченное количество пользователей.

Суд рассматривал дело в отношении Соколовской без ее участия, так как журналистка находится в международном розыске. В итоге ее признали виновной и заочно отправили за решетку на 7,5 лет.

Кроме прочего, суд запретил Соколовской заниматься администрированием сайтов в Сети сроком на 4 года. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дело в отношении Соколовской возбудили еще в 2023 году, а в розыск экс-главного редактора «Известий на Украине» объявили летом 2024 года.