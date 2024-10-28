Украинский военнообязанный умер в областной больнице в городе Ровно на западе страны после посещения военчасти, сообщает «Страна.ua».

По словам родственницы погибшего, в медучреждение он попал в состоянии комы, а на теле были следы побоев.

Жительница Львовской области заявила об убийстве в армии своего недавно мобилизованного родственника. Она рассказала, что сначала его отвезли во Львов, а затем в Ровно, после чего мужчина больше не выходил на связь.

Отмечается, что медики диагностировали «острый геморрагический панкреатит», при этом в заключении о смерти ничего не сообщается о следах побоев. Родственница военнослужащего рассказала также, что у него были шрам на голове, разбита губа и синяки на кистях.

Ранее сообщалось, что российские военные помогли брошенному на поле боя раненому солдату ВСУ. Раненного боевика ВСУ бросили сослуживцы во время боя в селе Урожайное.