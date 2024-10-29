Украинский пленный призвал боевиков ВСУ, напавших на Курскую область, сдаваться

Сдавшийся в плен в Курской области украинский солдат Андрей Безручков призвал боевиков ВСУ, участвующих в нападении на Курскую область, сложить оружие, пишет РИА Новости .

По его словам, для них это единственный способ сохранить свои жизни.

«Если вам предлагают, или также самопроизвольно — просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что-либо вы там ляжете, либо вы будете жить», — сказал украинский солдат.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинские войска попытались атаковать ОАО «Михайловский ГОК» в Курской области. Это второе в РФ предприятие, которое занимается добычей железной руды.