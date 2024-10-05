Украинский дезертир рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ
Один из дезертиров 123-й бригады теробороны рассказал, что в ВСУ есть серьезные проблемы со снабжением, сообщает «Лента.ру».
В частности, он сообщил о нехватке пулеметов.
«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?», — сказал он.
Ранее подразделения «Центральной» группировки войск взяли под полный контроль пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).