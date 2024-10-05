Украинский дезертир рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ

Один из дезертиров 123-й бригады теробороны рассказал, что в ВСУ есть серьезные проблемы со снабжением, сообщает « Лента.ру ».

В частности, он сообщил о нехватке пулеметов.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы, пулеметы. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?», — сказал он.

Ранее подразделения «Центральной» группировки войск взяли под полный контроль пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).