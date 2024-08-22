AP: новобранцы ВСУ не хотят стрелять в российских солдат и покидают позиции

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в интервью агентству Associated Press (AP) заявил, что из-за отсутствия боевой подготовки украинские новобранцы отказываются открывать огонь по бойцам ВС РФ и не могут сдерживать наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщает ТАСС .

«Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут», — сказал украинский военнослужащий.

Он подчеркнул, что новобранцы ВСУ в страхе и панике сбегают со своих позиций. Это также является одной из причин больших потерь живой силы.

Командир батальона ВСУ добавил, что украинские новобранцы не могут выполнять боевые задачи в небольших группах и следовать базовой тактике ведения боя. Виной этому нехватка стрелковой подготовки.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинской армии населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий противник потерял более 630 военнослужащих и 10 единиц техники.