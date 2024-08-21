сегодня в 13:47

Подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинской армии населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ, а также 15-й бригаде нацгвардии в районе Щербиновки, Журавки, Тарасовки, Дзержинска, Калиново и Гродовки в ДНР. Российские военные успешно отразили шесть контратак противника.

ВСУ потеряли за сутки более 630 военнослужащих, а также бронированную машину «Казак», 12 автомобилей, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», американские гаубицы М777 и М198, орудие Д-20, гаубицы «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

Ранее подразделения «Центральной» группировки войск взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. В ходе боевых действий потери противника составили более 495 военнослужащих.