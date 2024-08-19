сегодня в 13:38

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Артемово в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий потери противника составили более 495 военнослужащих, 2 танка, боевая бронемашина «Козак», 4 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Также бойцы ВС РФ отразили 8 контратак различных украинских подразделений.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли огневое поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны вблизи н. п. Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нью-Йорк в ДНР. После освобождения поселок около Горловки обратно переименуют в Новгородское.

Кроме того, в течение прошедшей ночи была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.