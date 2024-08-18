«Больше не Нью-Йорк»: российские подразделения выбили ВСУ из поселка в ДНР
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Поселок обратно переименуют в Новгородское, сообщает «Царьград».
«Больше не Нью-Йорк», — написал военный блогер Юрий Подоляка и напомнил, что глава ДНР Денис Пушилин обещал переименовать поселок после освобождения.
Военкор подчеркнул, что последние бойцы ВСУ были выбиты из населенного пункта, а часть украинских военнослужащих сбежали.
Как сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, свыше 90% поселка были освобождены еще накануне вечером. В воскресенье вечером бойцы ВС РФ полностью выбили противника и взяли Нью-Йорк под контроль.
Населенный пункт Нью-Йорк расположен около Горловки в ДНР. В 2021 году Киев переименовал поселок Новгородское в честь крупнейшего города США.