Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области
Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, среди местных жителей пострадавших нет.
В селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Возгорание удалось быстро потушить.
В селе Графовка Краснояружского района зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Гладков отметил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем рассказал о результатах заседания Оперативного штаба и мерах поддержки пострадавших от атаки ВСУ жителей региона.