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Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По предварительной информации, среди местных жителей пострадавших нет.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Возгорание удалось быстро потушить.

В селе Графовка Краснояружского района зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Гладков отметил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем рассказал о результатах заседания Оперативного штаба и мерах поддержки пострадавших от атаки ВСУ жителей региона.