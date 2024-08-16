Губернатор Белгородской области рассказал о выплатах жителям в связи с ЧС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о результатах заседания Оперативного штаба и мерах поддержки пострадавших от атаки ВСУ жителей региона.

Он отметил, что в Белгородской области в связи с атакой ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации разного уровня: регионального и федерального. В связи с этим изменились и меры поддержки.

Пострадавшим, помимо установленных единовременных выплат в размере 15 тыс. рублей и выплат по потере имущества, теперь предоставляется и новая помощь за легкое ранение в размере 300 тыс. рублей. Раньше ее не было. За среднее и тяжелое ранение пострадавшие получат по 600 тыс. руб.

Власти предоставят частичную компенсацию за аренду жилья тем, чьи дома пострадали. Это 20 тыс. рублей и 40 тыс. рублей для многодетных семей. Выплата будет производиться раз в месяц. Строительство и ремонт разрушенного жилья в регионе продолжат.

Кроме того, Гладков рассказал, что с 19 августа в селах Новопетровка, Новостроевка-Вторая, а также поселках Совхозный, Доброполье и Казачок будет закрыт въезд. Жителей оттуда отселят, им помогут вывезти имущество. Въезд закроют и в село Колотиловка, жителям выплатят по 15 тыс. рублей.

Также для жителей районов, которые наиболее часто подвергаются обстрелам, введут меру поддержки, согласно которой они смогут переехать в пункты временного размещения или получить частичную компенсацию за аренду жилья. Меру поддержки введут на 3 месяца.

Гладков напомнил, что для решения вопросов граждане могут обращаться к нему в приемную, а также по мере необходимости звонить по телефону 122.