Украинские аферисты продают 6-часовую запись обмана Ларисы Долиной

Аферисты просят от 7,5 до 11 тыс. долларов (от 580 до 850 тыс. рублей). В качестве доказательств, что записи действительно есть, отправляют отрывки звонков.

На них Долина разговаривает с фейковым сотрудником спецслужб. В записи говорится, что на смартфон артистки установили программу «для защиты устройства от прослушки». Однако она, вероятно, шпионила за артисткой.

Деньги за полную запись Mash не платил.

Мошенники обманом заставили Долину продать свою квартиру в центре Москвы Полине Лурье. Затем артистка якобы отправила средства аферистам. После этого оспорила право собственности, поскольку была под влиянием мошенников.

Долиной вернули право собственности. Лурье осталась без денег и жилья. Но затем дошла до Верховного суда и вернула себе право собственности на квартиру.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.