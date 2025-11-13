В Польше в железнодорожном составе гражданка Украины, угрожавшая проводнику ножом и распевавшая национальный гимн, была нейтрализована одним из пассажиров, сообщает «Газета.ру» .

Как сообщают местные СМИ, конфликт начался во время стандартной проверки билетов, когда женщина перешла к оскорблениям, а затем достала холодное оружие. По ее словам, нож предназначался супругу, который ранее отобрал у нее ребенка.

Ситуацию разрешил случайный свидетель, сбив нарушительницу спокойствия с ног тяжелым чемоданом. В

Польше, где, по данным Bloomberg, все больше граждан выступают против предоставления беженцам из Украины социальных льгот.

