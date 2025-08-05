Уютные домики: в Нижнем Новгороде помогут уличным кошкам

В рамках благотворительного проекта «Угол» в Нижнем Новгороде намерены установить уютные домики для бездомных уличных котов и кошек, в программе участвует художник и архитектор Алексей Лука, сообщает pravda-nn.ru .

Как уточняется в Telegram-канале «Нижний 800», это должно помочь пушистым пережить наступающие холода и дожди, там же они смогут получать питание. Домики будут размещать с учетом санитарных норм и отношения к проекту местных жителей.

Ранее сообщалось, что с января по май московские компании более чем вдвое нарастили поставки готовых кормов для животных. Благодаря поддержке города компании улучшают качество, обновляют и расширяют ассортимент.

Например, у московской фабрики «Свобода» есть серия косметики для домашних животных: шампунь-кондиционер для собак и кошек, гель для мытья лап и спрей-кондиционер для шерсти.