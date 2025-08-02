Компании в Москве расширяют ассортимент товаров для животных

Московские компании более чем вдвое нарастили поставки готовых кормов для животных январе–мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря поддержке города московские предприятия наращивают выпуск продукции для животных. Компании улучшают качество, а также обновляют и расширяют ассортимент. С января по май 2025-го производители готовых кормов для животных отгрузили поставщикам продукцию на сумму свыше 5 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — заявил Гарбузов.

АО «Вороновский завод регенерированного молока» занимается производством и поставкой кормов для молодых сельхозживотных уже свыше 50 лет. Предприятие ставит главной задачей биобезопасность своей продукции. Высококвалифицированные специалисты завода оказывают помощь, чтобы корма можно было использовать максимально эффективно. Также они помогают построить оптимальную систему кормления для выращивания животных.

Выпуском гелей для медисследований, высокоэффективной косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии занимается медико-косметическая компания «Гельтек-Медика». Еще у предприятия есть линейка товаров для животных, в которую входят шампунь, увлажняющий кондиционер, бальзам-стик и пенка для мытья лап.

Владелец компании Сергей Кирш рассказал о возрастающем тренде на заботу о животных.

«Мы запустили линейку Geltek Pets „на вырост“, чтобы, когда эта тенденция наберет силу, нас уже знали на рынке. Разрабатывали ее так же серьезно, как мы делаем косметику для людей: в собственной лаборатории, с тестами на безопасность, на комфорт — понравятся ли такие отдушки для животных — и на удобство использования», — отметил он.

У московской фабрики «СВОБОДА» тоже есть косметическая серия для домашних животных. В ней представлены шампунь-кондиционер как для собак, так и для кошек, гель для мытья лап, спрей-кондиционер для ухода за шерстью, крем для лап после прогулки. У всех средств безопасный состав и натуральные компоненты.

А группа компаний ISBC занимается выпуском подкожных RFID-микрочипов для домашних питомцев. Имплантированный под кожу микрочип биосовместим с организмом, практически не двигается и не мешает активной жизни животного. Он дает возможность идентифицировать животное при пересечении границы вместе с его паспортом.

Кроме того, в компании создали RFID‑медальон для ошейника, внутри — чип со ссылкой на личную карточку животного с указанием клички, пола и контактов владельца. Медальоны легкие и компактные, их можно использовать в повседневной жизни домашних и служебных животных.