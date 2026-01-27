Уют и спокойствие: как избавиться от стресса из-за беспорядка в доме

Беспорядок в доме может накапливаться и становиться источником стресса, который сказывается на психоэмоциональном состоянии и общей атмосфере. Как справиться с хаосом в доме и создать пространство, которое будет способствовать расслаблению и внутренней гармонии, сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Беспорядок в доме часто становится как причиной, так и следствием тревожности, что превращается в замкнутый круг чувства дискомфорта в собственном доме. Когда вокруг порядок, легче сосредоточиться, а атмосфера становится более спокойной. Поэтому в первую очередь необходимо провести генеральную уборку, и это не так сложно, как кажется. Полки магазинов уже давно пестрят разнообразием приспособлений, облегчающих данный не самый приятный среди домашней рутины процесс», — пояснила Мироненко.

Важно не только избавиться от хлама, но и создать гармоничное пространство, которое будет способствовать расслаблению и снятию стресса. Привлекать к уборке можно всю семью, ведь участие в организации порядка помогает всем сплотиться для достижение единой цели. Использование корзин для хранения, органайзеров и стильных контейнеров поможет регулярно поддерживать порядок, не перегружая пространство лишними атрибутами. Это подарит не только чистоту, но и ощущение легкости и уюта.

«Не меньшую роль в спокойной и гармоничной атмосфере в доме играет и правильно подобранный декор. Даже небольшие элементы могут служить своеобразными якорями, которые будут напрямую ассоциироваться с расслабляющей атмосферой, что может помочь мозгу выключиться из состояния стресса. Такими предметами могут стать любимые статуэтки, ароматические свечи с приятным запахом или даже вазы с букетами цветов», — отметила Мироненко.

Так, грамотно организованное пространство и внимание к мелочам помогают не создавать дополнительных источников стресса, значительно улучшают атмосферу в доме и создают по-настоящему гармоничное, спокойное окружение.

