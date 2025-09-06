Уха, курник и блины: в стандарт русской кухни войдет более 200 блюд

Свыше 200 наименований блюд войдут в стандарт русской кухни, который разрабатывают в Минпромторге, сообщает РБК .

Данный реестр готовит рабочая группа при Минпромторге. В нее вошли историки русской кухни, представители ресторанного бизнеса и отраслевых ассоциаций страны.

В перечень включат как традиционные блюда — уха, блины, щи, рассольник, сковородная селянка (солянка), так и более сложные — курник, говяжий рубец и визига (продукт из спинного хребта осетровых рыб, из него делали начинки для пирогов и кулебяки).

Как считает замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, развитие национальной кухни — перспективное направление экономики. При этом данное понятие не закреплено на законодательном уровне.

В министерства уточнили, что стандарт нужен для популяризации русских блюд, так как свыше 99% современных предприятий питания заявлены как кухни других стран (например, «европейская кухня») или смешанное меню. Отмечается критически низкое распространение русской кухни, это говорит о высокой степени иностранного влияния.

Первый этап данной планируется представить на Всероссийском фестивале русской кухни.