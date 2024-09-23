Уголовное дело завели на хулигана, разгромившего могилу Александра Маслякова

Хулигану может грозить до трех месяцев ареста.

У 19-летнего злоумышленника есть проблемы с психикой. Молодой человек не раз попадал в больницу. Осенью 2023 года у него тоже было обострение.

22 сентября он разрушил могилу Маслякова. Хулиган оторвал крест и разбросал цветы и фотографии на месте захоронения. Прохожие пытались остановить злоумышленника, но он не послушал очевидцев.