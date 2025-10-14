Уголовное дело о подготовке убийства Симоньян и Собчак направят в военный суд

Главная военная прокуратура завершила расследование громкого уголовного дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, сообщает ТАСС .

После утверждения обвинительного заключения материалы дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Фигурантам, включая троих несовершеннолетних, предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: участие в террористической организации, публичные призывы к экстремизму, разжигание ненависти, разбой и хулиганство. Следствие устанавливает, что члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство журналистов за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое.

При обысках у задержанных изъяли арсенал оружия: автомат Калашникова с патронами, холодное оружие, а также нацистскую символику и литературу. Подростки, участвовавшие в разведке мест проживания журналистов, отрицают террористический мотив, настаивая на хулиганских побуждениях.

Расследование выявило связи обвиняемых с украинскими спецслужбами и их участие в деятельности запрещенной в России экстремистской организации.



