Уголовное дело о гибели журналистки Светланы Бабаевой передали в суд Крыма

В уголовном деле о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой стал известен обвиняемый. Дело передано в Симферопольский районный суд, сообщает РИА Новости .

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — сказал муж погибшей журналистки Евгений Двоскин.

Он подчеркнул, что обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предъявлено Игорю Малеву. Судебное заседание назначено на 15 мая, оно начнется в 10:00 по Москве.

Согласно судебной базе данных, рассматривать уголовное дело Бабаевой будет председатель Симферопольского районного суда Александр Сердюк.

Бабаева скончалась 28 октября 2022 года из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

Журналист работала шеф-редактором корпункта РИА Новости в Соединенных Штатах, а также занимала должности замруководителя объединенной редакции «Московские новости» и главреда интернет-портала «Газета.ru».