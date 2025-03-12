УФСИН по Кировской области отрицает информацию о гибели Игоря Стрелкова

Информация о гибели в исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области блогера Игоря Гиркина (Стрелкова) не соответствует действительности. Это фейк, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.

Ранее Mash писал, что украинские журналисты начали распространять слухи о том, что Стрелков якобы совершил самоубийство и оставил предсмертную записку. Однако юрист блогера опровергает эту информацию. Стрелков жив и здоров.

Супруга блогера также подтвердила, что распространяемые новости — фейк.

25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Его признали виновным по статье 280 УК РФ («призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Вину мужчина не признал.

Ранее суд отказался выпускать Стрелкова по УДО. Это произошло из-за отрицательной характеристики.