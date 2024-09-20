УФАС Подмосковья включит ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» в реестр нечестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Служба единого заказчика городского округа Коломна», в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству переходной площадки на территории деревни Борисовское в округе Коломна.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в РНП.

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