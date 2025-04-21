УФАС Подмосковья признало ООО «Яндекс» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Яндекс» нарушившим Закон о рекламе при распространении рекламы в мобильном приложении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение физического лица о распространении в мобильном приложении рекламы товаров, реализуемых ООО «Яндекс», с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Яндекс» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Яндекс» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.