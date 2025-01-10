УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на ИП по продаже имущества

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу гражданина РФ на действия индивидуального предпринимателя при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника. Жалоба на действия организатора торгов при организации и проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно допустил к участию в аукционе физическое лицо.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

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