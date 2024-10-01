УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на действия властей Красногорска

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «МЕГАПОЛИС» на действия администрации Красногорска при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Жалоба на действия администрации округа при проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.