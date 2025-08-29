УФАС Подмосковья признало АНО «Специалист» нарушителем закона о защите конкуренции

сегодня в 12:57

Московское областное УФАС России признало АНО СЭЦ «Специалист» нарушившей Закон о защите конкуренции при размещении контекстной рекламы, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение индивидуального предпринимателя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению АНО СЭЦ «Специалист», при размещении контекстной рекламы неправомерно использовала в качестве ключевых слов обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель.

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела Управление признало АНО СЭЦ «Специалист» нарушившей Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела будут переданы должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

