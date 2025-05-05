УФАС Подмосковья оштрафовало представителя «Почта России» за непредставление инфы

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо АО «Почта России» к административной ответственности за непредставление информации. Управление признало руководителя Департамента претензионно-исковой работы АО «Почта России» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физлица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой лотерей без его предварительного согласия на получение рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа должностному лицу назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.