УФАС Подмосковья оштрафовало предпринимателя из-за неисполнения предписания

Управление признало индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 2.4 статьи 19.5 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В соответствии с предписанием индивидуальному предпринимателю надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение закона о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.