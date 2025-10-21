УФАС по Подмосковью привлекло к ответственности за неисполнение предписания

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе электронных аукционов.

По итогам рассмотрения дела управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» не согласились с решением и предписанием управления и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.