УФАС оштрафовало директора ООО «Банкротство под ключ» из-за нарушения закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало директора ООО «Банкротство под ключ» виновным в совершении административного правонарушения по части 2.4 статьи 19.5 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту размещения в соцсети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц.

В соответствии с предписанием ООО «Банкротство под ключ» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок директору ООО «Банкротство под ключ» назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.