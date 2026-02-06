УФАС Московской области возбудило дело из-за рассылки спам-рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против компании, которая рассылала спам-рекламу без согласия получателей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина на получение рекламных писем по электронной почте. В обращении указывалось, что реклама поступала без согласия получателя, что нарушает требования законодательства.

По итогам проверки специалисты УФАС выявили признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в рассылке рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вина компании будет установлена, ей грозит административный штраф по статье 14.3 КоАП.

