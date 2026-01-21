УФАС Московской области начало дело против «Спутник Авто» из-за нарушений в рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против ООО «Спутник Авто» по подозрению в нарушении законодательства о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное ведомство выявило в действиях компании «Спутник Авто» признаки нарушения Закона о рекламе. Поводом для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о размещении в интернете рекламы автомобилей с возможными нарушениями.

В ходе рассмотрения обращения специалисты установили, что в рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре. Это является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

