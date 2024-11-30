Уехавший во Францию историк моды Васильев заявил, что не скучает по Родине

Стилист Александр Васильев: не скучаю ни по чему российскому абсолютно

Экс-ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев заявил, что абсолютно не скучает «ни по чему российскому». Эмигрировавший из России 65-летний стилист уже 2 года живет во Франции, сообщает Starhit .

«Не скучаю ни по чему российскому абсолютно. Все, чего бы мне не хватало, я имею в своем сердце и в своей душе — поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык», — заявил Васильев в интервью YouTube-каналу RUS TVNET.

По словам искусствоведа, если говорить о каких-то местах или видах, то они находятся у него в сердце. Также сегодня все это можно посмотреть в интернете.

Васильев добавил, что не позволяет себе предаваться унынию, ведь у него есть множество поводов радоваться жизни.

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