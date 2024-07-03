Уехавшая из РФ в США дочь Машкова попросила помощи у ФСБ

Актриса Мария Машкова уехала из России в США после начала специальной военной операции, но, несмотря на это, попросила помощи у Федеральной службы безопасности РФ, сообщает сайт MK.RU .

По словам дочери народного артиста России Владимира Машкова, от ее имени злоумышленники распространяют в Telegram не относящийся к ней контент, а также просят денег.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — написала актриса.

Ранее отец Марии Владимир Машков заявил, что Крым — это медаль на груди Земля. В отличие от дочери, актер остался в России и продолжает сниматься в кино. Одной из последних его работ стала картина «Вызов», частично снятая в космосе.