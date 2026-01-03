сегодня в 03:17

Ударившие по Хорлам БПЛА были собраны из деталей Rheinmetall

Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что атаковавшие в новогоднюю ночь кафе и отель в Хорлах Херсонской области БПЛА были собраны из деталей производства немецкой компании Rheinmetall, пишет ТАСС .

«В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки [комплектующих для БПЛА] на Украину», — отметил он.

Эксперт также ссылается на фото- и видеоматериалы, появляющиеся в открытых источниках и СМИ.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский отметил, что Крым регулярно обменивается информацией о пострадавших в Хорлах с администрацией Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число жертв атаки в Хорлах выросло до 28 человек. Трое пострадавших скончались от полученных травм 2 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.