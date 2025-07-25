Удар по вулкану: США угрожает экологическая катастрофа

Эксперты рассказали о слабом месте США — Йеллоустоунском вулкане: если Россия решится нанести по нему удар, стране угрожает катастрофа, сообщает «ФедералПресс» .

Вулкан Йеллоустоун считается одним из самых крупных действующих в мире, он расположен в национальном парке на территории штатов Монтана, Айдахо и Вайоминг. Его площадь превышает 8 тысяч квадратных метров.

С 2008 по 2022 годы в районе вулкана произошло 86 тысяч ранее не зарегистрированных землетрясений. В случае извержения погибнут тысячи людей, большая часть континента покроется слоем пепла до 30 сантиметров, воздух загрязнится, авиасообщение будет нарушено, потребуется эвакуация населения.

Ранее российский эксперт заявил, что Россия может ударить по вулкану в случае обострения отношений с США. Эта новость вызвала большой резонанс в международном сообществе.