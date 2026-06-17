Удаленка меняет рынок труда: россияне уходят от одной постоянной работы

Удаленная работа из временного решения превратилась в один из главных трендов российского рынка труда. Все больше компаний сокращают расходы на офисы, а сотрудники выбирают гибкий график, возможность работать из любого города и совмещать несколько проектов одновременно, сообщила РИАМО основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ» Александра Авдеева.

По словам эксперта, после пандемии работодатели и сотрудники смогли на практике оценить преимущества дистанционного формата работы. Для бизнеса такой формат означает снижение затрат на аренду помещений, организацию рабочих мест, закупку техники и содержание офисной инфраструктуры. Особенно заметна эта экономия для малого и среднего бизнеса, а также компаний, работающих проектными командами.

Одновременно меняется и отношение самих работников к занятости. Многие специалисты больше не стремятся к классической офисной карьере и предпочитают самостоятельно управлять своим временем и доходом.

Удаленный формат позволяет совмещать работу с воспитанием детей, обучением, путешествиями или несколькими проектами одновременно. Все чаще специалисты работают сразу с несколькими работодателями или заказчиками, комбинируя удаленную занятость и фриланс. По словам Авдеевой, такой подход дает возможность самостоятельно регулировать рабочую нагрузку и уровень заработка.

Наиболее активно дистанционная занятость развивается в цифровых сферах. Продолжают расти направления, связанные с digital-индустрией, PR, маркетингом, блогингом, онлайн-образованием и инфобизнесом. Для таких профессий удаленный формат зачастую оказывается не только удобнее, но и эффективнее традиционной офисной работы.

Несмотря на популярность дистанционной работы, эксперт предупреждает, что у такого формата есть и существенные недостатки. Одной из главных проблем остается необходимость высокой самоорганизации. Сотруднику приходится самостоятельно выстраивать рабочий процесс, поддерживать коммуникацию с коллегами и контролировать дисциплину.

Еще одна сложность связана с часовыми поясами. Для многих удаленных сотрудников, живущих за пределами Москвы, постоянная работа по столичному графику становится дополнительной нагрузкой.

Отдельное влияние на рынок удаленной занятости сегодня оказывают технические ограничения. По словам Авдеевой, многие специалисты привыкли работать в дороге и оставаться на связи через мобильный интернет. Однако перебои со связью и нестабильный доступ к Сети напрямую влияют на производительность.

Эксперт подчеркивает, что далеко не все отрасли способны перейти на дистанционный формат. Производство, сфера услуг, логистика, многие управленческие и операционные процессы по-прежнему требуют личного присутствия сотрудников и очного взаимодействия.

По прогнозу Авдеевой, в ближайшие годы популярность удаленной занятости продолжит расти. Развитие искусственного интеллекта, цифровизация бизнеса и расширение онлайн-сервисов будут подталкивать рынок труда к дальнейшей трансформации.

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