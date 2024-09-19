«Удачи вам в фантазиях»: Хабенский высказался о своей якобы госпитализации
Актер Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации
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Известный российский актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, сообщает SHOT.
Хабенский подчеркнул, что чувствует себя хорошо, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» выдумали представители СМИ.
«Удачи вам в фантазиях», — обратился артист к журналистам.
В четверг утром в Сети появилась информация, что народный артист РФ попал в больницу в состоянии средней тяжести из-за гипертонии, вызванной ревматическим поражением. Хабенскому выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани.