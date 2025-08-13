Учителям поручили распознавать в детях мигрантов будущих преступников

В российских школах рекомендовали учителям проследить за высказываниями детей мигрантов, чтобы выявить их возможные склонности к преступлениям, пишут «Ведомости» .

Такие методические рекомендации по организации работы с несовершеннолетними иностранцами, склонными к правонарушениям, появились на сайтах регминистерств образования и просвещения в Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях. Этот документ составили сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета.

Так, учителя должны обратить внимание на фразы в письменных работах, говорящие о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным ценностям и государственной символике РФ. Еще педагогам нужно наблюдать, какое отношение дети мигрантов выражают к урокам «Разговоры о важном», подмечать у них резкий рост количества разговоров на политические, социальные и религиозные темы, когда высказываются крайние мнения и проявляется нетерпимость.

В данную методичку еще включили чек-лист, касающийся выявления детей-иностранцев, которые склонны к противоправным действиям. Есть и информация о профилактике таких действий с детьми и родителями. Но при этом порядок взаимодействия четко не регламентируется.

Как подчеркнул сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, эти рекомендации — не нормативные документы, а значит, школы сами решают, использовать их или нет.