Учителя Серпухова получили благодарственные письма от филиала «Русский лес»

Накануне Дня учителя филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» выразил благодарность педагогам городского округа Серпухов за активное участие в организации и проведении XII Слета школьных лесничеств Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Благодарственными письмами были отмечены преподаватели Протвинской гимназии и Пролетарской школы, принимавшие участие в подготовке учащихся к региональному мероприятию. Отдельное внимание было уделено знаменной группе из Пролетарской школы под руководством Татьяны Кудрявцевой. Знаменосцы и барабанщицы приняли участие в торжественных церемониях открытия и закрытия слета. Уже третий год подряд коллектив приглашен на это важное событие и неизменно производит яркое впечатление на участников и гостей.

Особое признание получил школьное лесничество «Зеленый дом», действующее на базе Протвинской гимназии. За последние годы лесничество неоднократно становилось победителем областного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» во всех номинациях. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе руководителя школьного лесничества Елены Лазаревой и преподавателя технологии Надежды Кудрявцевой.

Директор филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Алексей Талалаев отметил, что работа педагогов и учащихся заслуживает самой высокой оценки:

«Школьное лесничество «Зеленый дом» — одно из лучших в Подмосковье. Такие результаты стали возможны благодаря педагогам, которые вкладывают в ребят не только знания, но и любовь к природе».

Благодарим педагогов за профессионализм, инициативность и вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения!

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.