Учитель ступинской школы № 9 победил в этапе конкурса «Педагог года 2026»

Педагогический стаж Ивана Трошина — восемь лет. Последние два года он трудится в ступинской школе № 9, где ведет уроки у шестых, восьмых и одиннадцатых классов, готовя выпускников к Единому госэкзамену.

Будучи абитуриентом, Иван видел будущее иначе — мечтал о карьере переводчика.

«Хотел стать переводчиком и поступил на факультет, как я думал, переводческий в Коломну, в ГСГУ. Через два месяца узнал, что учусь на педагога. Я перепутал факультеты. Со временем пришло понимание, что это действительно мое, что мне это нравится», — рассказал победитель конкурса

Коллеги Ивана считают такой поворот событий не случайностью, а предопределением.

«Это судьба. Он стал очень талантливым, хорошим, квалифицированным, методически грамотным учителем», — отметила коллега, учитель английского языка школы № 9 Наталья Белова.

В работе педагог использует нестандартные методики, интегрируя личные увлечения в школьную программу. Иван владеет игрой на фортепиано, гитаре и ударных инструментах. Живая музыка стала частью уроков английского, что помогает завладеть вниманием школьников и сделать материал более доступным.

«У меня есть фишка: поскольку умею играть на музыкальных инструментах, в том числе на фортепиано, использую живую музыку на уроке английского языка. Здорово, когда получается учителю совмещать хобби с профессией, которой он занимается», — пояснил Трошин.

Старшеклассники отмечают, что молодой педагог умеет найти подход к каждому ученику.

«Вызывает крайне положительные эмоции. Нам очень нравятся методы его преподавания. Он молодой, перспективный педагог. У него особый подход, индивидуально прорабатывает с нами ошибки», — уточняет одиннадцатиклассник Александр Костко.

Для Ивана Трошина это не первое профессиональное достижение. В начале карьеры он становился победителем регионального этапа конкурса «Педагогический дебют». Теперь ему предстоит защищать честь округа Ступино на областном уровне, соревнуясь за звание «Учитель года Подмосковья 2026».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.