Учитель-логопед из Дубны победила в конкурсе и представит город на областном этапе

Валентина Крисько, учитель-логопед из Дубны, стала победителем муниципального конкурса «Воспитатель года» и будет представлять город на областном этапе в марте 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне подвели итоги ежегодного муниципального конкурса «Воспитатель года». В этом году в финале участвовали четыре педагога из детских садов «Золотая рыбка», «Теремок», «Радуга» и «Лучик». Победителем стала Валентина Крисько, учитель-логопед, которая представила методику развития межполушарного взаимодействия у детей.

Валентина Крисько рассказала, что на занятиях дети одновременно удерживают баланс на доске и выполняют речевые задания. Такой подход, по ее словам, помогает эффективнее развивать и корректировать речь малышей, а сами упражнения проходят в игровой форме.

Все участники конкурса обменялись опытом и получили дипломы и денежные сертификаты. Победителю вручили 50 тысяч рублей, а призерам — по 30 тысяч. Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что поддержка педагогов и новые формы поощрения будут продолжены.

В марте 2026 года Валентина Крисько представит Дубну на областном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.